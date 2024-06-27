Страны НАТО возобновляют военное производство для Украины - постпред США

Страны НАТО активно наращивают производственные мощности оборонной промышленности для усиления Вооруженных Сил Украины и укрепления восточных флангов Североатлантического альянса.﻿ Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, отвечая на вопрос The Washington Post во время мероприятия на тему "Приоритеты НАТО в российско-украинской войне", сообщает Укринформ.

По ее словам, "промышленность пытается возобновить работу производственных линий, которые были остановлены много лет назад".

Она отметила, что оборонное производство в Европе выросло примерно на 40%, США также "сделали значительные шаги вперед". До полномасштабной российской войны Штаты производили ежемесячно около 14 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, а теперь производство выросло до 80 тыс. в месяц.

«Мы работаем бок о бок с партнерами по оборонной промышленности над тем, чтобы помочь Украине получить те силы и средства, которые ей нужны» , – подчеркнула Смит.

Она подтвердила, что в Германии будет размещен штаб НАТО по управлению военной помощью в Украине.

«Эта инициатива позволит НАТО координировать как всю помощь, поступающую в Украину, так и тренировки, которые многие страны-члены НАТО проводят в последние месяцы и годы» , – пояснила она.

Отвечая на замечания журналиста, что НАТО не желает делать «все необходимое для того, чтобы Россия не победила», Смит заявила, что с самой ночи, когда началось вторжение 24 февраля 2022 года, было на связи со странами Альянса.

«Каждый из них немедленно начал говорить о том, что они сделают индивидуально как государства, чтобы поддержать Украину гуманитарной, экономической, военной или безопасной помощью» , – сказала она, добавив, что при этом «НАТО перешло к действиям и немедленно предприняло ряд шагов» по усилению восточных флангов.

Союзники НАТО объединились и продолжают поддерживать Украину, отметила Смит.

«Здесь в штаб-квартире НАТО, я не вижу ничего, кроме дальнейшего единства, и думаю, вы почувствуете на саммите через полторы недели, когда там будет Зеленский, – что мы полны решимости помочь Украине защитить свою территорию».

При этом она добавила, что «НАТО не является стороной этого конфликта» и не принимает в нем непосредственного участия, не имеет своих войск в Украине.