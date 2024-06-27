Зеленский обсудил с премьером Словении безопасное соглашение

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словении Робертом Голобом - обсудили финализацию двустороннего соглашения о безопасности. Об этом Зеленский сообщил в Телеграмме .

"Встретился с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Обсудили финализацию двустороннего соглашения о безопасности и шаги на пути к обеспечению справедливого мира для нашего государства. Ценим участие Словении в инаугурационном Саммите мира и присоединения к Общему коммюнике" , - написал глава украинского государства.