Обновленный Европарламент продолжит поддержку Украины – Мецола

Новый состав Европейского парламента, который был сформирован по итогам прошедших несколько недель назад Европейских выборов, сохранит последовательность в поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС. Об этом сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по итогам общения с главами государств и правительств ЕС заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает Укринформ.

Именно так она ответила на вопрос журналиста о том, будет ли новый парламент, в котором заметно усилилось присутствие правых сил, поддерживать в дальнейшем борьбу Украины против агрессии РФ и реформы самого ЕС в процессе его расширения.

«Я довольно оптимистична, поэтому мой ответ на оба вопроса: да, если мы будем видеть, что результаты позволят достичь картины, за которой будет удержан проевропейский «центр». Это будет испытано в течение следующих нескольких недель. Вместе с этим, у меня нет опасений относительно ни одного сползания назад от обязательств, которые были сделаны во время 9-го созыва Европарламента» , - отметила Мецола.

Она приветствовала обязательства по безопасности, которые были подписаны сегодня между ЕС и Украиной, а также двусторонних безопасности соглашений Украины с Литвой и Эстонией.

По словам Мецолы, эти соглашения вместе с согласованием на уровне лидеров ЕС порядка использования доходов от замороженных российских активов в интересах обороны Украины, принятие 14-го пакета санкций ЕС против России, начало переговоров с Украиной и Молдовой по вхождению в ЕС являются свидетельством непоколебимой поддержки Евросоюза в адрес Украины и его решимости по укреплению общей безопасности. В этом контексте расширение ЕС приобретает большое геополитическое значение, добавила она.

«Мы должны ответить на ожидания, которые европейцы выразили на выборах. Одним из ключевых приоритетов программы (развития – ред.) на следующие пять лет есть безопасность… Наша поддержка для Украины должна продолжаться. Мы должны также повысить способность Европы отвечать на кризисы любого рода и укрепить ее стратегическую автономию. Мы также должны увеличить наши возможности и уменьшить фрагментацию нашей оборонной промышленности. Это, в свою очередь, связано с усилением нашей конкурентоспособности, как в экономическом, так и в политическом измерениях» , - отметила президент Европейского парламента.

Как сообщалось, сегодня в Брюсселе началось двухдневное заседание Европейского совета, одним из главных вопросов которого является усиление военной и экономической помощи ЕС для Украины.