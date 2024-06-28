ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и сбили российский самолет

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 1 170 оккупантов, а также сбили самолет российских захватчиков, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили.