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ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и сбили российский самолет

ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и сбили российский самолет
Фото: Facebook

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 1 170 оккупантов, а также сбили самолет российских захватчиков, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили.

  • личного состава - около 540 490 (+1 170) человек,
  • танков - 8066 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 15480 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 14423 (+60) ед,
  • РСЗО - 1109 (+1) ед,
  • средств ПВО - 871 (+3) ед,
  • самолетов - 360 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11509 (+50),
  • крылатых ракет - 2329 (+5),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19514 (+46) ед,
  • специальной техники - 2431 (+11).

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