Байден: Победа Трампа на выборах приведет к Третьей мировой войне

Победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к Третьей мировой войне, убежден его соперник, действующий глава государства Джо Байден, сообщает Деловая столица.

Об этом Джо Байден заявил во время дебатов с Дональдом Трампом, которые транслировало "Суспильне".

Критикуя Байдена, Трамп сказал: "Он приведет нас к Третьей мировой войне, а мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить".

В ответ Байден подчеркнул, что Третья мировая начнется, если Трамп снова станет президентом.

"Если вы хотите Третью мировую войну, позвольте ему победить" , — заявил президент.

Он также назвал еще одно возможное условие для начала масштабной войны —

"просто позвольте Путину взять Киев". Объясняя это, Джо Байден сослался на ст. 5 устава НАТО, обязывающую государства-члены защищать друг друга в случае нападения. "Тогда у вас война" , — резюмировал он.

Как сообщалось, Дональд Трамп назвал неприемлемыми для США предложения президента РФ Владимира Путина относительно Украины, но в то же время заявил, что Украина не выиграет войну.