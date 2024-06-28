В Черном и Азовском морях замечены 3 российских носителя "Калибров"

В Черном и Азовском морях на утро 28 июня зафиксировано пребывание 10 российских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

По информации военных, по состоянию на 06:00 замечено:

в Черном море 2 вражеских корабля, 1 из них является носителем крылатых ракет "Калибр";

в Азовском море 8 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Кроме того, зафиксировано 2 вражеских корабля в Средиземном море. Оба являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Также в ВМС ВСУ добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 9 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

Напомним, что за прошедшие сутки самыми горячими направлениями фронта оставались Торецкий, Покровский и Кураховский. В частности, на Покровском направлении армия РФ потеряла более 300 солдат.