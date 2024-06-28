ОВА: Россияне обстреляли Золотую Балку на Херсонщине, погибла женщина

В результате обстрела российскими захватчиками населенного пункта Золотая Балка Херсонской области погибла мирная жительница, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Российские войска убили жительницу Золотой Балки. Вчера вечером оккупанты обстреляли населенный пункт, в результате чего смертельные ранения получила 67-летняя женщина".

Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним:

27 июня российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Нововоронцовке Херсонской области, пострадал 62-летний мужчина и женщина.