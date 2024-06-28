ОВА: Россияне обстреляли Золотую Балку на Херсонщине, погибла женщина
В результате обстрела российскими захватчиками населенного пункта Золотая Балка Херсонской области погибла мирная жительница, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
"Российские войска убили жительницу Золотой Балки. Вчера вечером оккупанты обстреляли населенный пункт, в результате чего смертельные ранения получила 67-летняя женщина".
Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним:
27 июня российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Нововоронцовке Херсонской области, пострадал 62-летний мужчина и женщина.