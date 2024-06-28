Шмыгаль: Генераторами обеспечены более 12 тысяч украинских школ

На сегодняшний день у учебных заведений Украины есть более 12 тыс генераторов. К концу учебного года примерно 50% школ могли обеспечить образовательный процесс благодаря альтернативным источникам питания, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания с главами ОВА по подготовке к новому учебному году.

По информации Министерства образования, в 2024 году очно работают более 7,3 тысячи школ (58%), где обучается более 1,7 млн учеников. 2,4 тысячи (19%) школ работают дистанционно и 2,8 тысячи (22%) – смешано.

В этом году правительство предусмотрело 2,5 млрд грн на обустройство безопасных условий в школах. Уже распределены средства на 50 проектов. В общей сложности укрытиями обеспечено 10,5 тысяч школ. В более чем 5 тысячах есть условия для организации обучения в хранилищах.

Кроме этого, 1 млрд грн в этом году выделят на приобретение школьных автобусов.

Глава правительства также дал задание руководителям областей обследовать образовательные учреждения на предмет их готовности к следующему отопительному сезону.

Напомним:

Минобразования поручило учебным заведениям, учреждениям и организациям, которые относятся к его сфере управления, экономить электроэнергию путем прекращения использования кондиционеров и наружного освещения зданий.