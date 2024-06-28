Зеленский в День Конституции напомнил украинцам о ключевой обязанности

Во время войны на первый план выходит ключевая обязанность государства и народа — защита Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении ко Дню Конституции.

"Первое слово первой статьи нашей Конституции — "Украина". И с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. Все, кто думал прежде всего не о себе, кто понимает, что во время войны на первый план выходит ключевая обязанность. 17-я статья Конституции. Защита Украины — это важнейшая функция государства и дело всего украинского народа" , — сказал он.

По словам президента, приверженность этому каждый день доказывают миллионы украинцев — на передовой и в тылу.

"Они бьются, помогают, лечат, строят, изготавливают снаряды. Пожарные, борющиеся с огнем, преодолевающие тьму энергетики, каждый, кто создает рабочие места, и каждый, кто работает. А все вместе — народ, который творит Украину на основах воли, свободы и права — основах Конституции Украины" , — говорит Зеленский.

Глава государства отметил, что движение Украины в Европу и путь к свободе сегодня не только географическое и политическое, но и мировоззренческое.

"Оно проходит на разных направлениях: Харьковском, Купянском, Запорожском, Северском, накануне я был на Покровском… Да на других, многих, многих направлениях. Этот путь, он сложный, но Украина его преодолеет. Потому что мы проходим его вместе, в каждом уголке Украины, которая, безусловно, является европейским государством. И которое непременно будет мирным" , — подчеркнул он.

Владимир Зеленский добавил, что Конституция Украины — человекоцентрична, а война России против Украины — человекоистребительна.

"Путин наносит удары не только по нашей земле. Ежедневно он бьет по конституционным свободам украинцев. Он стреляет и убивает наши права, он атакует неотъемлемое право на жизнь, развитие, обилие, право на собственный выбор. Все права наших детей. Все гарантированные Конституцией Украины права наших людей. Право всего нашего народа и нашей страны — это право на мир" , — убежден он.

"Поэтому каждый день нашего сопротивления — это борьба не только за суверенные территории, но и за наши суверенные права, за наши человеческие права. Те принципы, по которым мы жили до войны. И по которым будем жить после победы. Как граждане Украины. Независимой, свободной, успешной Украины — части объединенной Европы, части глобального мира" , — резюмировал президент.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла Конституцию 28 июня 1996 года.