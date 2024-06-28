Дебаты Байдена и Трампа: как повлияли выступления на выбор американцев

Около 8 из 10 американских избирателей заявили, что теледебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа почти никак не повлияли на их выбор, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят результаты опроса CNN.

Так, 81% американцев заявили, что дебаты не помогли им в выборе президента. Еще 14% сказали, что это заставило их переосмыслить кое-что о кандидатах, но не изменило их выбор, в то время как 5% избирателей заявили, что дебаты кардинально повлияли на их выбор президента.

По итогам дебатов действующего американского лидера Джо Байдена и его оппонента Дональда Трампа 67% зрителей признали, что республиканец обыграл действующего президента. 33% считают, что лучше выступил демократ Байден.

При этом до дебатов 55% избирателей ожидали, что Трамп выступит лучше оппонента, 45% - что Байден.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США намечены на 5 ноября этого года. Отметим, что, несмотря на проведенные дебаты, ни Байден, ни Трамп официально не являются кандидатами от своих партий. Так, республиканцы должны утвердить кандидатуру своего кандидата в июле, а демократы - в августе.

По данным The New York Times, после дебатов в Демократической партии США заговорили о замене Байдена другим кандидатом на президентских выборах. Как отмечает издание, причиной тому было слабое выступление Байдена на дебатах, неспособность выразить позицию партии и регулярные оговорки.