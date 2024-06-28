На центральном вокзале Киева поезда придерживают на 10 минут: что произошло

Проезд до центрального вокзала в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих, все отправки будут придерживаться на 10 минут, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут" , – сообщили в УЗ.

В "Укрзализныце" также посоветовали киевлянам временно отдавать предпочтение Южному вокзалу.