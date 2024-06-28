На центральном вокзале Киева поезда придерживают на 10 минут: что произошло
Проезд до центрального вокзала в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих, все отправки будут придерживаться на 10 минут, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут", – сообщили в УЗ.
В "Укрзализныце" также посоветовали киевлянам временно отдавать предпочтение Южному вокзалу.