Кабмин внес изменения в порядок отправки повесток по почте

Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление от 25 июня 2024 г. №747.

Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки "может быть направлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении".

Норма об "уведомлении о вручении" включена в другие нормативные документы, в частности, Порядок организации и ведения военного учета призывников и Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

Повестки по почте

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабинет министров принял ряд решений.

В частности, правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте.

Правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК с адреса жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является: