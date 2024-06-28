В Киеве частично остановили "зеленую" ветку метро: что произошло

В Киеве закрыли несколько станций метро на "зеленой" ветках. Причина - попадание пассажира под поезд, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, на станции метро "Золотые ворота" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

"Зеленую" линию метрополитена частично остановили. Станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" закрыты на вход для пассажиров.

Движение поездов организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".

Напомним, это второй подобный случай за последние дни. В четверг, 27 июня, пассажир попал под поезд метро в Киеве. Это произошло на "красной" ветке подземки.

В результате инцидента закрывали станции "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет" и "Театральная". В сети писали, что под поезд попал подросток.