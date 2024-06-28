Британская разведка оценила последствия удара по местам хранения "Шахедов" в России

Разведывательное сообщество Великобритании проанализировало удар украинских сил по военному полигону в российском городе Ейск, где хранились беспилотники различных типов, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 28 июня.

Разведка напоминает, что после того, как Украина успешно лишила Россию возможности установить контроль над воздушным пространством над Украиной, Россия была ограничена в возможности использовать свою авиацию.

Чтобы преодолеть этот недостаток, Россия стала сильно зависеть от широкого использования относительно недорогих беспилотников, которые используются для подавления украинской противовоздушной обороны и атак на военные и гражданские объекты вне пределов досягаемости российской артиллерии.

21 июня украинская сторона сообщила об ударе по российскому 726-му учебному центру ПВО на аэродроме Ейска.

Эта база является одной из по меньшей мере пяти, с которых Россия осуществляет атаки на Украину с помощью беспилотников. Сообщается, что в результате этого удара было уничтожено 120 БПЛА различных типов и ранены 9 человек.

Разведка предполагает, что в краткосрочной перспективе эти удары вызовут определенные перебои в способности России использовать БПЛА для ударов по целям в глубине украинской территории из этих мест.

Однако РФ, скорее всего, рассредоточит свои уязвимые базы для операций с БПЛА, а следовательно, это влияние, вероятно, будет временным.

"Похоже на то, что Украина воспользуется своими недавними успехами и продолжит кампанию противодействия БПЛА в ущерб России", – добавили в ведомстве.

Напомним, Министерство обороны Великобритании отметило первую годовщину "марша за справедливость" группы Вагнера в своем разведывательном обзоре по российско-украинской войне от 24 июня.

Также разведка оценила риски для российского правительства в связи с практикой отправки заключенных на войну против Украины.