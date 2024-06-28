В РФ размышляют, как бороться с дронами США над Черным морем

Министр обороны РФ Андрей Белоусов дал поручение своим военным подумать и предложить, как реагировать на беспилотники США, осуществляющие разведку над Черным морем и указывающие на цели ВСУ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает минобороны РФ, российские пропагандисты.

Согласно сообщению, российских военных беспокоит возросшая интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, где находится флот окупантов.

В оборонном ведомстве РФ жалуются, что БПЛА осуществляют разведку и целеуказание высокоточного оружия украинских защитников для нанесения ударов по российским военным объектам.

В Минобороны РФ также намекнули, что полеты американских БПЛА вроде бы "повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами воздушно-космических сил России" и это "увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией".