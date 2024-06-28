В Донецкой области россияне убили пять человек, еще 20 получили ранения

За минувшие сутки, 27 июня, в Донецкой области в результате российской агрессии пять человек погибли, 20 получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил в Telegram-канале.

По его информации, 27 июня россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Курахово, по 1 в Торецке, Ясеново и Северске. Еще 20 человек в области за сутки получили ранения.

Как уточнили в ОВА ранены шесть человек в Селидово, по трое пострадавших зафиксировали в Торецке и Северном. По два человека получили ранения в Курахово, Дачном и Нью-Йорке, по одному — в Ясеново и Горняке.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2029 человек, ранены 5175 человек. Впрочем, эти цифры приведены без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщалось, 28 июня правоохранители задержали еще одного российского агента, который шпионил за Силами обороны в Донецкой области.