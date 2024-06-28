СтратКом опубликовал карту пораженных российских самолетов с начала 2024 года
Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что с начала 2024 года Силы обороны поразили более 30 российских военных самолетов, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет СтратКом в соцсетях.
Отмечается, что в частности поражены:
- девять Су-25;
- один Су-57;
- два МиГ-31;
- около 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два самолета А-50;
- один Ил-22М11;
- один Ту-22М3.
Отдельно отмечается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из самолетов получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить. Информация будет обновляться и дополняться, отметил СтратКом.