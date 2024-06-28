Воздушные силы: Россия начала использовать большое количество разведдронов
Россия начала использовать большое количество разведывательных дронов. Оккупанты ищут объекты на территории Украины, в том числе энергетические, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление спикера Воздушных сил Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"Мы видим, что враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве", - сказал спикер.
Евлаш отметил, что российские захватчики пытаются разведать территории, где находятся те или иные объекты, в том числе энергетические. После этого россияне пытаются поразить их баллистическими ракетами или управляемыми авиационными.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на юге и востоке Украины силы противовоздушной обороны уничтожили шесть вражеских дронов. Среди них два ударных типа "Ланцет", а также разведывательные Zala, SuperCam и Орлан-10.
Тип еще одного разведывательного беспилотника, уничтоженного украинскими защитниками, уточняется.
Удар по Одессе 28 июня
Сегодня днем в Одессе раздался взрыв. Перед этим было известно, что в регионе работает ПВО по вражескому дрону. Позже военные предупредили об угрозе применения баллистики из Крыма.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, Россия ударила по Одессе баллистической ракетой.
"Тип устанавливается. О последствиях будет известно совсем позже", - сказал спикер Илья Евлаш.