Воздушные силы: Россия начала использовать большое количество разведдронов

Россия начала использовать большое количество разведывательных дронов. Оккупанты ищут объекты на территории Украины, в том числе энергетические, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера Воздушных сил Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Мы видим, что враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве", - сказал спикер.

Евлаш отметил, что российские захватчики пытаются разведать территории, где находятся те или иные объекты, в том числе энергетические. После этого россияне пытаются поразить их баллистическими ракетами или управляемыми авиационными.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на юге и востоке Украины силы противовоздушной обороны уничтожили шесть вражеских дронов. Среди них два ударных типа "Ланцет", а также разведывательные Zala, SuperCam и Орлан-10.

Тип еще одного разведывательного беспилотника, уничтоженного украинскими защитниками, уточняется.

Удар по Одессе 28 июня

Сегодня днем в Одессе раздался взрыв. Перед этим было известно, что в регионе работает ПВО по вражескому дрону. Позже военные предупредили об угрозе применения баллистики из Крыма.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, Россия ударила по Одессе баллистической ракетой.