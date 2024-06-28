Энергетики рассказали, когда завершат достройку Хмельницкой АЭС

Достроить новые энергоблоки на Хмельницкой АЭС можно будет за 3-5 лет, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Достроить энергоблоки №3 и №4 на ХАЭС реально в течение трех и пяти лет соответственно. На сегодня готовность энергоблока №3 составляет 75%, энергоблока №4 - 25%" , - говорится в сообщении.

Среди преимуществ достройки, по мнению энергокомпании, является отсутствие выбросов углекислого газа и других веществ, загрязняющих окружающую среду и создание около 3000 новых рабочих мест.

Кроме того, стоимость производства электроэнергии на отечественных АЭС в несколько раз ниже той, что генерируют солнечные, ветряные, тепловые и газовые электростанции.

Напомним:

Энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС должны быть достроены, однако из соображений безопасности это следует делать после завершения войны.

Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом".

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании в понедельник одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).

Глава Минэнерго Герман Галущенко настаивает на необходимости расширять Хмельницкую атомную электростанцию (ХАЭС).