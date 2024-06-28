ПАСЕ готовит три важные резолюции по Украине
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы согласовало подготовку по ускоренной процедуре трех важных для Украины резолюций, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
Речь идет о резолюции "Журналисты имеют значение: необходимость активизировать усилия по освобождению украинских журналистов, находящихся в плену Российской Федерации", "Поддержка политических переговоров для обеспечения обмена и освобождения военнопленных", а также резолюция по Саммиту мира в Швейцарии.
"Отличные новости из бюро ПАСЕ! Только что была согласована подготовка по ускоренной процедуре трех важных для нашей страны резолюций", – сообщила Кравчук.
Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о финансовой и другой поддержке перемещенных украинцев.
А в среду ПАСЕ одобрила три резолюции по Украине, в частности о спецтрибунале для РФ и культурном геноциде.