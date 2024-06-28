Зеленский: Украина представит план окончания войны в этом году

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит "понятный и детальный" план окончания войны, который будет готов в этом году. В ближайшее время Украина представит свое детальное видение относительно энергетики, продовольственной безопасности и обменов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский во время подхода к прессе вместе с президентом Словении Наташей Пирц Мусар.

"Дипломатический путь, избранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел и сейчас мы подробно работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время.

Все остальные пункты формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами.

Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем".

При этом Зеленский отметил, что не все зависит только от Украины.

По его словам, понятный и детальный план будет готов уже в 2024 году.