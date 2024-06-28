Президент Словении: Украина должна сама решать, как и на каких условиях говорить с Россией

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях вступать в переговоры с Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Она выразила удовлетворение прогрессом на первом Саммите мира в Швейцарии, в котором Словения участвовала.

"И мы все, кто участвовал в этой конференции, понимаем, что мы защищаем международное право, что мы защищаем Устав ООН. И мы согласились с президентом в том, что нет политика, который не хотел бы мира", – заявила она.

Пирц Мусар отметила, что "мы все понимаем риски, но Украина – это та страна, которая должна решать, когда и при каких условиях она будет вести переговоры".

"И здесь мы на вашей стороне. Словения оказывает поддержку и участвует во встречах по семи пунктам "формулы мира". И будем это продолжать", – отметила Пирц Мусар.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы к мирным переговорам в ответ на так называемый "мирный план", предложенный ранее главой Кремля Владимиром Путиным.

14 июня Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.