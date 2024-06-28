Литва на саммите в Вашингтоне будет поднимать вопрос членства Украины в НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне Литва поднимет вопросы членства Украины в Альянсе, места ротационной модели противовоздушной обороны в планах НАТО и "нижней границы" финансирования обороны в 2,5% от ВВП. Со ссылкой на LRT, сообщает Укринформ.

В пятницу на совместном заседании Комитета по иностранным делам Сейма и Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны обсуждали подготовку Литвы к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле.

«Мы обсудили приоритеты ﻿ предстоящего саммита – вопросы членства Украины, вопросы при﻿глашения или, по крайней мере, более сильной лексики. Мы будем твердо стоять на стороне Украины, чтобы достичь чего-то большего, чем то, что мы имели в Вильнюсе» , - сказал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас журналистам после заседания.

В июле прошлого года на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО заявили, что приглашение Украине вступить в НАТО будет направлено после того, как страны-члены блока дадут на это согласие, и страна выполнит соответствующие условия. Также было решено освободить Украину от Плана действий по членству (ПДЧ), создать Совет Украины – Альянс и утвердить долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.

«Ожидания могут быть несколько ниже, чем в прошлом, потому что партнеры очень четко указывают на то, что они не готовы к решительным действиям, но по крайней мере нет никакого изменения мнения, никакого отступления, никто не считает, что тексты, принятые в прошлом году, были слишком сильными. Это дает надежду, что, постоянно поднимая этот вопрос, мы двигаемся вперед» , - отметил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Кащюнас, в свою очередь, также сообщил, что на саммите Литва поднимет вопрос практической реализации региональных оборонных планов, принятых в прошлом году. В частности, Литва будет настаивать на том, чтобы модель ротационной противовоздушной обороны в странах Балтии появилась в планах НАТО как потребность в общих планах НАТО. По мнению литовского министра, это должно быть не только заботой трех балтийских стран, необходимо внедрение ротационной модели противовоздушной обороны в планы НАТО.

Кащюнас добавил, что Литва хочет начать дискуссию об обязательном для членов Альянса пороге расходов своего ВВП на оборону - 2,5%.

«Дискуссия, вероятно, так и останется дискуссией, потому что не все страны еще достигли 2%» , - отметил он.

Говоря о "нижнем пределе" - 2,5% ВВП - для финансирования обороны, Ландсбергис отметил, что это будет предложение Литвы для текста коммюнике:

«Мы имеем и моральное, и практическое право сказать, что это достижимо даже для стран, которые не считают себя членами богатейшего клуба стран НАТО».

Ландсбергис считает, что в Вашингтоне будет много символических жестов, что, по его словам, продиктовано 75-летием Североатлантического союза.

«Я неоднократно задавал вопрос, что символизм не должен расходиться с реальностью. Скажем, украинцы отстаивают безопасность Европы и НАТО, защищаясь под Харьковом, и они наверняка хотят другого месседжа» , - резюмировал министр иностранных дел Литвы.

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.