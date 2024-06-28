Байден намерен участвовать в дебатах c Трампом в сентябре - СМИ

Президент США Джо Байден намерен принять участие во вторых дебатах со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. Со ссылкой на CNN и The Hill, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как признал в комментарии изданию неназванный советник Байдена, выступление главы американского государства на дебатах, которые состоялись 28 июня, было неубедительным.

Но он добавил, что команда президента США намерена выделить моменты, которые сыграли на руку Байдену, и двигаться дальше.

Советник уточнил, что много специалистов, которые сейчас участвуют в президентской кампании Байдена, также помогали переизбираться бывшему президенту США Бараку Обаме. Тот все равно выиграл выборы, даже несмотря на проигрыш в первых дебатах.

При этом представитель кампании Байдена Сет Шустер высказался о возможном выходе президента из предвыборной гонки.

"Конечно, он не выйдет" , - подчеркнул Шустер.

Напомним, 28 июня, в США состоялись первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Согласно информации американских СМИ, большинство американцев считают, что действующий президент провалил дебаты и проиграл своему оппоненту.

После этого американские демократы начали допускать замену кандидата на пост президента США, поскольку они посчитали, что у Байдена мало шансов.