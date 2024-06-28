Директор АРМА сообщила, что арест на облгазы Фирташа вернули

Облгазы Фирташа, с которых ранее был снят арест, вернули в госсобственность.﻿ Об этом заявила глава АРМА Елена Дума, сообщает Экономическая правда.

"Облгазы возвращены в государство! Управление будет продолжено" , - заявила она.

В АРМА сообщили, что арест на облгазы Фирташа вернули по решению Печерского районного суда города Киева от 28 июня.

Как сообщалось, Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис генерального прокурора для повторного ареста облгазов Фирташа.

Ранее, Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций "облгазов Фирташа".