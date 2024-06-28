В субботу графики отключения будут действовать круглосуточно

В субботу 29 июня графики отключений света будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.﻿ Со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"29 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00" , - говорится в сообщении.

При этом, питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет

В то же время энергетики призвали экономно потреблять свет в часы, когда есть электроснабжение.