В Польше вспыхнул пожар на военном полигоне

На военном полигоне Жагань в Любушском воеводстве на юго-западе Польши вспыхнул пожар, охвативший пять гектаров. К тушению привлечены значительные силы спасателей, в том числе четыре спасательных вертолета. Со ссылкой на Onet, сообщает Укринформ.

Польские спасатели предварительно считают, что пожар возник в результате происходящих на полигоне военных учений.

Как сообщалось, в последнее время в разных местах Польши фиксируются пожары и поджоги, к которым могут быть причастны спецслужбы России и Белоруссии. С начала этого года в Польше задержаны не менее 10 человек за акты саботажа и диверсии по заказам спецслужб РФ и Беларуси.

В Свентокшиском воеводстве на юге Польши в начале июня произошел взрыв и пожар на заводе Mesko по производству боеприпасов.