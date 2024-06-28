Восемь стран присоединились к решению ЕС о конфискации доходов от росактивов - Боррель

В ЕС сообщили о присоединении восьми стран к решению Евросоюза о передаче поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает Европейская правда.

21 мая Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к этому решению Совета" , – говорится в заявлении.

Отмечается, что страны обеспечат соответствие своих национальных политик этому решению.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его" , – сказано в заявлении.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в понедельник подтвердил договоренность стран Евросоюза относительно использования доходов от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины и первого транша объемом 1,4 млрд евро.