Совет ЕС наказал соучастников обхода санкций против олигарха Дерипаски

Совет ЕС объявил ограничения в отношении двух физических лиц и четырех компаний, часть из них наказали за помощь в обходе уже введенных санкций против России.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, сообщает Европейская правда.

Под санкциями Евросоюза оказались Дмитрий Белоглазов и его компания "Титул".

"Белоглазов ответственен за создание сложной схемы обхода санкций вместе с Олегом Дерипаской, в отношении которого уже применены ограничения ЕС. Его компания ООО "Титул" создала дочернюю компанию с названием Joint Stock Company Iliadis для приобретения доли акций Дерипаски в International LLC Rasperia Trading Limited" , – пояснили в коммюнике

Последняя компания, Rasperia, имеет акции на 28,5 млн евро в европейской компании STRABAG SE, активы которой заморозили в результате наложенных ЕС ограничений. Таким образом Дерипаска сумел продать свою замороженную собственность. На всех перечисленных компаний-участниц схемы соответственно тоже наложили санкции.

Всего под санкциями ЕС за роль в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины уже более 2200 человек и компаний.

Напомним, о разоблачении схемы в интересах Дерипаски, которой касаются данные санкции ЕС, в мае заявил Минфин США и наложил санкции на вышеупомянутых Белоглазова и компании-участницы схемы.

24 июня ЕС официально одобрил 14-й пакет санкций против РФ, который впервые бьет по российскому газу, и добавил инструменты для противодействия обхода санкций.