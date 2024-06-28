Верховный суд США ограничил преследование участников штурма Капитолия

Верховный суд США в пятницу, 28 июня, принял решение, которое ограничит способность Министерства юстиции привлечь к ответственности участников штурма Капитолия в январе 2021 г. и потенциально может повлиять на обвинения против Дональда Трампа в этом же эпизоде. Со ссылкой на Axios, сообщает Европейская правда.

Высший суд США сузил трактовку одного конкретного обвинения, на которое Минюст опирался в более 300 делах о событиях 6 января, включая дело Трампа – препятствование официальной процедуре.

Федеральные прокуроры США утверждали, что в случае штурма Капитолия речь шла именно об этом – попытке помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года.

Но Верховный суд постановил, что в каждом из дел прокуратура должна доказать: обвиняемый пытался повлиять на документы, записи "или другие материальные составляющие официальной процедуры". Теперь суд низшей инстанции должен определить, какие именно нарушения соответствуют этому критерию в контексте событий 6 января.

Влияние этого решения на дела о штурме Капитолия пока не до конца понятно. Обвиняемых в них более 1300, из них примерно 330 – по статье о препятствовании официальному расследованию, причем около 170 уже были осуждены.

Решение Верховного суда США может также ослабить позицию Министерства юстиции в его деле против Трампа: ему объявлены обвинения в препятствовании официальной процедуре, а также в сговоре с целью препятствования официальной процедуре.