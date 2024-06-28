Минобороны подтвердило поражение Центра космического слежения РФ в Крыму

В течение недели 22−28 июня Силы обороны поразили российский Центр космического слежения и связи в оккупированном Крыму. Со ссылкой на Military Media Center, который координирует Министерство обороны Украины, сообщает Новое время.

В сообщении Military Media Center отмечается, что Центр в Крыму — важная военная составляющая в системе спутниковой связи и навигации для страны-агрессора.

Также в течение недели защитники Украины уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс Оса, штурмовой самолет Су-25 и две БМ-21 Град. Military Media Center также отметил первый случай уничтожения российского FPV-дрона с помощью пушки Bushmaster на БМП Bradley.

Ранее проект Схемы опубликовал спутниковые снимки с последствиями удара Сил обороны по российскому военному объекту в селе Витино возле оккупированной Евпатории вечером 23 июня. Согласно OpenStreetMap, в Витино расположен 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), входящий в Воздушно-космические силы РФ.