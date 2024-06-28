Южная Корея запретила экспорт в РФ и Беларусь еще 243 товара

Министерство промышленности Южной Кореи добавило еще 243 наименования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях, в список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Беларусь.﻿﻿ Со ссылкой на Yonhap, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что соответствующее решение увеличит количество таких товаров до 1 402 единиц, в отношении которых Южная Корея усилила контроль над поставками таких товаров после вторжения России в Украину.

В министерстве сообщают, что в новый список попали металлорежущее оборудование, части оптических приборов и датчики.

"Товары, включенные в список, запрещено поставлять в Россию и Беларусь, хотя правительство может предоставлять разрешения в каждом конкретном случае, в частности, для деловых сделок, заключенных до объявления об этом" , – говорится в сообщении.

Новые ограничения должны заработать до конца августа после завершения необходимых процедур.

Добавляется, что одной из основных причин расширения экспортного контроля против России советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин назвал подписание Москвой и Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.