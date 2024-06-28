Ракетный удар по девятиэтажке в Днепре: есть погибший, пострадал младенец
Вечером 28 июня российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки повреждена девятиэтажка.
«Там разрушение нескольких этажей. Предварительно есть раненые», – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram-канале.
Известно, что в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
В 18.24 Воздушные силы ВСУ сообщили о присутствии в воздушном пространстве области ракеты.
В 18:26 ПС ВСУ предупредили: «Днепр – ракеты в вашем направлении!»
«Российская ракета попала прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены. Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, добавив, что «именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточное разрешение мира способны остановить российский террор».
«По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых. К сожалению, жертв может быть больше. Спасатели разбирают завалы. В квартирах заблокированы люди. Одного мужчину спасатели достали из автомобиля – пострадавшего засыпало частями поврежденного дома», – сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По данным главы Днепропетровской ОВА Лысака, среди пострадавших есть 7-месячный младенец.
«В многоэтажке повреждены четыре этажа. Там в квартирах, вероятно, заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки», – отметил Лысак.