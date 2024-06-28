Ракетный удар по девятиэтажке в Днепре: есть погибший, пострадал младенец

Вечером 28 июня российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки повреждена девятиэтажка.

«Там разрушение нескольких этажей. Предварительно есть раненые» , – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram-канале.

Известно, что в Днепропетровской области была объявлена ​​воздушная тревога.

В 18.24 Воздушные силы ВСУ сообщили о присутствии в воздушном пространстве области ракеты.

В 18:26 ПС ВСУ предупредили: «Днепр – ракеты в вашем направлении!»

«Российская ракета попала прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены. Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь» , – сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, добавив, что «именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточное разрешение мира способны остановить российский террор».

«По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых. К сожалению, жертв может быть больше. Спасатели разбирают завалы. В квартирах заблокированы люди. Одного мужчину спасатели достали из автомобиля – пострадавшего засыпало частями поврежденного дома» , – сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По данным главы Днепропетровской ОВА Лысака, среди пострадавших есть 7-месячный младенец.