Зеленский посмертно наградил парамедика Ирину Цыбух орденом "За мужество"

В пятницу, 28 июня, президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" парамедикиню "Госпитальеров" Ирину Цыбух. Она погибла 29 мая в Харьковском направлении. Со ссылкой на сайт Офиса президента, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как указано в указе Зеленского, Ирина Цыбух посмертно награждена орденом "За мужество" ІІІ степени.

Этим же указом, также орденом "За мужество" ІІІ степени посмертно награжден журналист Андрей Топчий, он был боевым медиком стрелкового батальона. Топчий погиб 20 апреля в районе Роботиного Запорожской области.

Посмертно орденом "За заслуги" ІІІ степени награждена журналистка Алла Пушкарчук. С начала полномасштабного вторжения РФ девушка вступила в ряды ВСУ и служила в минометной батарее в 58-й ОМПБр. Она погибла 25 апреля в результате обстрела.