Словакия присоединится к новому пакету помощи НАТО для Украины

Словакия будет участвовать в новом пакете помощи НАТО для Украины, а также будет продолжать поставки боеприпасов. Об этом сегодня в Брюсселе во время заявления для прессы перед встречей с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает Укринформ.

«Словакия улучшает возможности собственной оборонной промышленности, в частности, в производстве гаубических систем и боеприпасов. Благодаря нашим возможностям, Чешская (снарядная – ред.) инициатива может быть историей успеха, потому что через Словакию в следующем месяце пройдут 630 тысяч боеприпасов разного размера. Это важный вклад со стороны Словакии» , - отметил президент.

Он добавил, что Словакия продолжает поставлять в Украину боеприпасы и разминирование. Словакия остается одним из наиболее важных поставщиков энергии для Украины, чтобы поддерживать ее энергетическую сеть в жизнеспособном состоянии.

«Безусловно, Словакия будет продолжать участвовать в этом новом пакете (помощи) НАТО для Украины» , - подчеркнул Пеллегрини.

Президент отметил, что его страна есть и будет оставаться надежным союзником по НАТО. В этом году инвестиции Словакии в оборону составят 2,11 процента от ВВП. На территории страны находится многонациональная боевая группа Альянса. В то же время, по словам Пеллегрини, актуальной проблемой для Словакии остается оборона собственного воздушного пространства, которое страна намерена решать с помощью НАТО и стран-союзниц.

«Вскоре после того, как началась война, мы поставили в Украину наши противовоздушные системы С-300 и передали все наши истребители МИГ-29. В настоящее время наше воздушное пространство защищается силами из Польши, Чешской Республики и Венгрии, за что мы им очень благодарны. Но на данный момент на нашей территории нет какой-либо противовоздушной системы. Были в прошлом два «петриота», один из них принадлежал Италии, но впоследствии они были куда-то переданы, вероятно, в Украину» , – сказал словацкий лидер.

«На данный момент для Словакии важно найти решение, как защитить наше воздушное пространство. В будущем может случиться многое, и это не будет «ок» если Словакия, страна на восточном фланге НАТО, граничащая с нашим соседом – Украиной, будет на тот момент полностью незащищенной» , - добавил Пеллегрини.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО поблагодарил Словакию за вклад в общую безопасность Североатлантического союза и за ее помощь для Украины. Он выразил надежду, что во время саммита в Вашингтоне союзники согласуют ведущую роль НАТО в предоставлении помощи и тренировки для Украины, а также долгосрочные финансовые обязательства в этом смысле.