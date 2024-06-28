Словакия присоединится к новому пакету помощи НАТО для Украины
Словакия будет участвовать в новом пакете помощи НАТО для Украины, а также будет продолжать поставки боеприпасов. Об этом сегодня в Брюсселе во время заявления для прессы перед встречей с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает Укринформ.
«Словакия улучшает возможности собственной оборонной промышленности, в частности, в производстве гаубических систем и боеприпасов. Благодаря нашим возможностям, Чешская (снарядная – ред.) инициатива может быть историей успеха, потому что через Словакию в следующем месяце пройдут 630 тысяч боеприпасов разного размера. Это важный вклад со стороны Словакии», - отметил президент.
Он добавил, что Словакия продолжает поставлять в Украину боеприпасы и разминирование. Словакия остается одним из наиболее важных поставщиков энергии для Украины, чтобы поддерживать ее энергетическую сеть в жизнеспособном состоянии.
«Безусловно, Словакия будет продолжать участвовать в этом новом пакете (помощи) НАТО для Украины», - подчеркнул Пеллегрини.
Президент отметил, что его страна есть и будет оставаться надежным союзником по НАТО. В этом году инвестиции Словакии в оборону составят 2,11 процента от ВВП. На территории страны находится многонациональная боевая группа Альянса. В то же время, по словам Пеллегрини, актуальной проблемой для Словакии остается оборона собственного воздушного пространства, которое страна намерена решать с помощью НАТО и стран-союзниц.
«Вскоре после того, как началась война, мы поставили в Украину наши противовоздушные системы С-300 и передали все наши истребители МИГ-29. В настоящее время наше воздушное пространство защищается силами из Польши, Чешской Республики и Венгрии, за что мы им очень благодарны. Но на данный момент на нашей территории нет какой-либо противовоздушной системы. Были в прошлом два «петриота», один из них принадлежал Италии, но впоследствии они были куда-то переданы, вероятно, в Украину», – сказал словацкий лидер.
«На данный момент для Словакии важно найти решение, как защитить наше воздушное пространство. В будущем может случиться многое, и это не будет «ок» если Словакия, страна на восточном фланге НАТО, граничащая с нашим соседом – Украиной, будет на тот момент полностью незащищенной», - добавил Пеллегрини.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО поблагодарил Словакию за вклад в общую безопасность Североатлантического союза и за ее помощь для Украины. Он выразил надежду, что во время саммита в Вашингтоне союзники согласуют ведущую роль НАТО в предоставлении помощи и тренировки для Украины, а также долгосрочные финансовые обязательства в этом смысле.
«Чем мощнее будет поддержка Украины, тем быстрее завершится эта война. Президент Путин убежден, что он сможет нас «переждать». Мы настаиваем, что он не сможет этого сделать, этого не случится на поле боя… Я приветствую тот факт, что Словакия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и что вы сегодня подтвердили свою поддержку Чешской инициативе по боеприпасам», - сказал Столтенберг.