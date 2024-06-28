Шмыгаль рассказал о ПВО и боеприпасах, которые поступят в ближайшее время

Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал о помощи международных партнеров в укреплении украинской противовоздушной обороны. В частности, Украина получит систем ПВО Patriot от Румынии, Германии и Нидерландов.﻿ Об этом Шмыгаль сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Международн﻿﻿ые партнеры услышали нас. Мы смогли убедить их, что усиление ПВО Украины - это самый первый приоритет" , - рассказал премьер.

Шмыгаль проинформировал, что в ближайшее время Италия передаст Украине уже вторую систему SAMP-T. Она способна перехватывать баллистические ракеты. Румыния предоставит нашему государству систему Patriot. Такую же установку вместе с партнерами собирают для Украины Нидерланды.

Кроме этого, Германия также передаст систему Patriot, а также IRIS-T и Gepard.

Также Шмыгаль отметил, что США предоставили приоритет для Украины в поставке ракет для Patriot и NASAMS.

По словам Шмыгаля, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия предоставляют дополнительные ракеты для Patriot, чтобы сформировать дополнительный запас. Такие ракеты отдельно предоставит также Испания.

Глава правительства также рассказал, что Швеция пришлет Украине 2 самолета радиолокационного наблюдения. Они позволят видеть воздушные цели еще на подлете на территории врага, и позволит качественнее готовиться к отражению атак.

"Надеемся получить все эти системы как можно быстрее и уже в ближайшие месяцы увидеть результат этой работы" , - добавил Шмыгаль.

Отметим, что поставки Украине вышеупомянутых систем ПВО и ракет к ним ранее были анонсированы правительствами стран-доноров.