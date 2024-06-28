На Харьковщине некоторые подразделения оккупантов отказываются воевать - ВСУ

На Харьковском направлении есть вражеские подразделения, которые из-за гибели командиров отказываются от выполнения боевых задач﻿. Об этом в эфире рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Деловая столица.

По словам Волошина, на направлении состоялось шесть боевых столкновений. В частности бои шли у Волчанска, Липцы, Сотницкого Казачка, Лукьянцев и Глубокого.

"Несколько часов назад из Белгорода террористы нанесли 3 удара примерно 7 КАБами по населенному пункту Липцы, также 2 удара и 6 КАБов по населенному пункту Старица и 4 КАБа сбросили на Николаевку" , — рассказал он.

Всего на направлении с начала суток, 28 июня, было уничтожено почти 120 российских террористов, несколько единиц вооружения и военной техники.

Также Волошин рассказал, что из-за гибели среди российских командиров есть вражеские подразделения, которые отказываются выполнять боевые задачи.