На Харьковщине некоторые подразделения оккупантов отказываются воевать - ВСУ
На Харьковском направлении есть вражеские подразделения, которые из-за гибели командиров отказываются от выполнения боевых задач. Об этом в эфире рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Деловая столица.
По словам Волошина, на направлении состоялось шесть боевых столкновений. В частности бои шли у Волчанска, Липцы, Сотницкого Казачка, Лукьянцев и Глубокого.
"Несколько часов назад из Белгорода террористы нанесли 3 удара примерно 7 КАБами по населенному пункту Липцы, также 2 удара и 6 КАБов по населенному пункту Старица и 4 КАБа сбросили на Николаевку", — рассказал он.
Всего на направлении с начала суток, 28 июня, было уничтожено почти 120 российских террористов, несколько единиц вооружения и военной техники.
Также Волошин рассказал, что из-за гибели среди российских командиров есть вражеские подразделения, которые отказываются выполнять боевые задачи.
"Есть информация, что наблюдаются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава. В частности из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ выполнять поставленные задачи отказываются вследствие того, что они потеряли в командном составе несколько человек", — рассказал спикер.