Украина вернула из плена замглаву Меджлиса и еще 9 человек

Украина смогла вернуть из российского и белорусского плена десять узников. Со ссылкой на президента Владимира Зеленского, сообщает Лига.net.

Президент опубликовал список освобожденных:

Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году;

Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в российском плену еще с 2017-2018 годов;

Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам;

Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова — пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы.

Сейчас все пленники освобождены и находятся дома в Украине, отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил причастных к обмену, а также отметил усилия Ватикана в возвращении домой этих людей.