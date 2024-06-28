Украина вернула из плена замглаву Меджлиса и еще 9 человек
Украина смогла вернуть из российского и белорусского плена десять узников. Со ссылкой на президента Владимира Зеленского, сообщает Лига.net.
Президент опубликовал список освобожденных:
- Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году;
- Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в российском плену еще с 2017-2018 годов;
- Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам;
- Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова — пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы.
Сейчас все пленники освобождены и находятся дома в Украине, отметил глава государства.
Зеленский поблагодарил причастных к обмену, а также отметил усилия Ватикана в возвращении домой этих людей.