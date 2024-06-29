ISW объяснил, зачем Путин заявил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности
Правитель России Владимир Путин заговорил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности. По мнению аналитиков, таким образом он пытается влиять на решения Запада, особенно в ключевые моменты политических дискуссий о военной помощи Украине, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Путин 28 июня отдал распоряжение о производстве и развертывании ядерных ракет малой и средней дальности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2019 году.
Аналитики предполагают что это, вероятно, является частью продолжающейся кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на влияние на принятие решений Западом в пользу России.
Путин принял участие в заседании Совета безопасности России, на котором заявил, что Россия пообещала соблюдать положения ДРСМД о запрете производства и развертывания ракет средней дальности наземного базирования до тех пор, пока Соединенные Штаты не нарушат эти положения, и что теперь Россия также должна производить и развертывать такие системы.
Соединенные Штаты приостановили участие в ДРСМД 1 февраля 2019 года и вышли из договора 2 августа 2019 года из-за нарушений Россией договора, связанных с разработкой, испытанием и развертыванием ракет средней дальности, а Россия в ответ приостановила свое участие в ДРСМД 2 февраля 2019 года.
Путин особо упомянул о двух двусторонних военных учениях США в 2024 году: одно с Филиппинами на Северном Лусоне (Филиппины) 11 апреля и второе с Данией вблизи острова Борнхольм (Дания) 3-5 мая.
В обоих этих двусторонних американских учениях была задействована пусковая установка средней дальности "Тайфун", которая, по данным США, может запускать ракеты SM-6 и "Томагавк". Ракеты SM-6 имеют максимальную дальность 370 км, а "Томагавки" - около 2500 км. Американские официальные лица не уточнили, какие именно ракеты, если таковые были, могли быть задействованы в обоих учениях.
Путин, скорее всего, использует эти учения как "козла отпущения" для своей более широкой кампании рефлексивного контроля, направленной на то, чтобы помешать западной военной помощи Украине.
В этих учениях США и их партнеров были задействованы пусковые установки, способные запускать ракеты, которые могут представлять различную угрозу для России из мест проведения учений. Остров Борнхольм находится примерно в 300 километрах от западного побережья Калининградской области и примерно в 1400 километрах от Москвы.
Шестой флот США уточнил, что учения на острове Борнхольм включали транспортировку пусковой установки "Тайфун" с суши на берег в рамках репетиции защиты конвоя, что свидетельствует о том, что на этих учениях, вероятно, использовалось оружие меньшей дальности.
Ближайший к Филиппинам российский пограничный район - район к юго-западу от Владивостока - находится примерно в 2800 километрах от Северного Лусона, вне пределов досягаемости ракет "Томагавк".
Заявление Путина прозвучало после того, как КНР с опозданием осудила американские учения в Северном Лусоне 30 мая. Путин, вероятно, сослался на учения на Филиппинах отчасти для того, чтобы занять выгодную позицию перед КНР, Северной Кореей и Вьетнамом, поскольку он пытается создать коалицию государств в поддержку новой "евразийской архитектуры безопасности".
Кремль ссылается на страх ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения, чтобы подтолкнуть Запад к самоустранению от предоставления Украине вооружения, необходимого для поддержания ее обороны от российских войск.
Аналитики отмечают, что особенно активно Кремль использует эти усилия в ключевые моменты политических дискуссий на Западе о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине.
Ключевые выводы ISW за 28 июня:
- Путин 28 июня дал указание о производстве и развертывании ядерных ракет малой и средней дальности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2019 году, что, вероятно, является частью продолжающейся кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на влияние на принятие решений Западом в пользу России.
- По сообщениям, 28 июня украинские войска нанесли удар по нефтебазе в России, а в ночь с 27 на 28 июня – по заводу микроэлектроники и воинской части.
- Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил 28 июня, что украинские силы повредили или уничтожили более 30 российских военных самолетов за первые шесть месяцев 2024 года, хотя ISW не может полностью подтвердить это сообщение.
- Как сообщается, многие российские элиты перешли от критики военных усилий России в Украине к их поддержке, поскольку считают, что Россия побеждает.
- Российские чиновники призвали к ужесточению наказаний в уголовной системе РФ, вероятно, в ответ на недавние террористические атаки в Дагестане.
- Россия, возможно, создает теневой флот для транспортировки российского сжиженного природного газа в обход западных санкций.
- Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции возле Волчанска и Кременной, а российские войска продвинулись вперед возле Часового Яра.
- Российское издание "Важные истории", используя данные Росстата, подсчитало, что более 71 000 российских мужчин погибли на войне в Украине в 2022 и 2023 годах.