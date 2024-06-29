Защитники уничтожили все "Шахеды", которыми РФ атаковала Украину

Ночью 29 июня украинские военные уничтожили все 10 "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

Олещук сообщил, что в ночь на 29 июня враг атаковал 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск РФ.

"В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 "Шахедов" сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей".