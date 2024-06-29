В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили более тысячи российских захватчиков, сообщает Деловая столица.
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава – около 541 560 (+1 070) человек,
- танков ‒ 8 073 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15 505 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 14 480 (+57) ед,
- РСЗО – 1 109 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 871 (+0) ед,
- самолетов – 360 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 538 (+29),
- крылатые ракеты ‒ 2 331 (+2),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19 568 (+54) ед,
- специальная техника – 2 436 (+5).