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В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили более тысячи российских захватчиков, сообщает Деловая столица.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава – около 541 560 (+1 070) человек,
  • танков ‒ 8 073 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15 505 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 14 480 (+57) ед,
  • РСЗО – 1 109 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 871 (+0) ед,
  • самолетов – 360 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 538 (+29),
  • крылатые ракеты ‒ 2 331 (+2),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 568 (+54) ед,
  • специальная техника – 2 436 (+5).

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