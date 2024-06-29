В ВМС рассказали о количестве военных кораблей РФ в Черном и Азовском морях

Россия на утро 29 июня держит в акватории Черного моря только один корабль, который является носителем крылатых ракет. Но в этот раз у вражеского судна "Калибры" отсутствуют, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Кроме того, по состоянию на 06:00 военные зафиксировали 3 вражеских корабля в Азовском море, но ни один из них не является носителем крылатых ракет "Калибр".

Опасность только из Средиземного моря. Там РФ держит 2 корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" и имеют общий залп до 24 ракет.

Также военные сообщили, что за сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Напомним, согласно последнему отчету американского Института изучения войны, ВСУ отразили утраченные позиции на севере Харьковской области и на линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако и враг тоже имеет успехи, продвинувшись в восточной части Временного Яра.