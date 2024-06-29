В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты заявляют о работе ПВО

С утра, 29 июня, в Крыму гремят взрывы. В частности, в Севастополе работает ПВО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" и Telegram-канал гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

Так, в Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу.

"В Севастополе стреляет росПВО", - пишет "Крымский ветер".

Как отмечают в мониторинговом Telegram-канале, сделано, как минимум, два пуска ракет ПВО в Севастополе.

Кроме того, оккупанты закрыли движение по Крымскому мосту.

Взрывы гремели не только в Севастополе

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев уже отчитался, что якобы отражение ракетной атаки продолжается.

"По предварительной информации 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", - написал он.

Якобы, по его данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.

Ситуация в Крыму

В Крыму постоянно гремят взрывы. Силы обороны Украины постоянно атакуют военные объекты оккупантов в Крыму.

В частности, в период с 22 по 28 июня Силы обороны нанесли удар по российскому Центру космического слежения и связи в оккупированном Крыму.

Кроме того, вечером 25 июня в районе мыса Чауда в Крыму разгорелся сильный пожар. По данным на 27 июня площадь пожара увеличилась в разы. Добавим, что на мысе Чауда расположены военные объекты оккупантов, в частности место пуска "Шахедов".