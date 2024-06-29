Трамп: Россия не будет врагом, если у США будет "умный президент"

Дональд Трамп заявил, что если у США будет "умный президент", то такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Соединенных Штатов, сообщает Европейская правда.

Об этом Трамп сказал во время предвыборного митинга в Вирджинии в пятницу.

Выступая перед толпой своих сторонников, Трамп заявил, что эти страны "не уважают" нынешнего президента США Джо Байдена.

"У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи", – сказал Трамп.

Он также в очередной раз заявил, что сможет урегулировать войну между Украиной и Россией после своей победы на выборах и сделает это еще до того, как зайдет в Белый дом, хотя не объяснил, как.

Напомним, во время дебатов в четверг Трамп заявил, что условия, выдвинутые главой Кремля Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются неприемлемыми.

Также стоит отметить, что советники Трампа представили ему свой план окончания войны в Украине. Он предусматривает, что Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

В штабе Трампа рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.