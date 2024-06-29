Генштаб: За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений

Продолжаются уже 857 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины, сообщает Деловая столица.

В Генштабе ВСУ актуализировали ситуацию на фронте по состоянию на 10.00 29 июня.

В ночь на 29 июня 2024 г. противник атаковал 10 ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарска (РФ). В результате боевой работы все 10 "шахедов" сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

По уточненной информации, за вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, с применением трех ракет, 88 авиационных ударов (в частности, сбросил 150 управляемых авиабомб), совершил почти 4 400 обстрелов, 110 — с применением реактивных систем огня, более 1200 атак дронами-камикадзе разных типов.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, четыре средства ПВО, две станции РЭБ и 11 районов сосредоточения личного состава противника.

В итоге, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1 070 человек. Также враг потерял семь танков, 25 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, 29 БПЛА ОТР, две ракеты, 54 автомобиля и пять единиц специальной техники.

Сегодня по состоянию на это время произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 12 авиаударов 35 КАБами и 25 ударов дронами-камикадзе, 630 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении сейчас произошло шесть атак кафиров в районе Волчанска. Две — отражены, боеприкосновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируется. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 129 человек живой силы, 40 из них – безвозвратно. Уничтожены три боевых бронированных машины, восемь автомобилей и три единицы спецтехники. Поврежден, в частности, один танк, три ББМ, три артиллерийских системы и два автомобиля. Поражены 35 блиндажей врага и уничтожен один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении идет атака наших позиций в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Северском направлении уже отражены два вражеских штурма. Три попытки захватчиков продвинуться вперед возле Спорного и Выемки продолжаются. Украинские воины наносят врагу комплексное огневое поражение.

На Краматорском направлении с начала суток произошло пять боеприкосновений. Две атаки вблизи Калиновки отбиты, ведутся боевые действия в районе Временного Яра. Российский агрессор удачи не имеет.

Враг активно действует на Торецком направлении – сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Торецка. Продолжается сражение в трех локациях.

Особенно активным противник остается на Покровском направлении. Уже с начала суток предпринял восемь попыток прорвать нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогресса и Сокола. Из них четыре еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по истощению наступательного потенциала окупантов.

На Кураховском направлении продолжается атака захватчиков на Прасковьевку. Ситуация под контролем сил обороны. Еще пять штурмов отбиты в районе Константиновки. Враг понес потери. Идет подсчет.

В Времивском направлении российский агрессор пытается продвинуться в районе Водяного. Украинские подразделения сдерживают захватчиков огнем.

Ореховское направление. Наши воины подавили попытку оккупантов прорвать оборону в Новоданиловке.

В остальных направлениях активных наступательных действий противник не проводил.