ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления РФ – источники

Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время его командования обороной Харьковского направления и другие факты, на которые указал начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают собеседники "УП" в правоохранительных органах.

Как узнала УП, ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля рассмотрено и по результатам обработки - присоединено к материалам фактового уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области, в котором, среди прочего, дается правовая оценка действиям военного командования ОСУВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций на вверенном направлении.

В Бюро пообещали представителю "Азова", что изложенные им обстоятельства будут проверены.

Сам Кротевич в соцсети Х накануне заявил, что "ответом ГБР не доволен".

"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся" , - добавил "азовец".

Предыстория: