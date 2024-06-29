В Житомирской и Харьковской областях погибли работники облэнерго
Двое энергетиков погибли в Украине. Это случилось в Житомирской и Харьковской областях, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Минэнерго.
"В Житомирской и Харьковской областях при обслуживании электросетей погибли работники облэнерго", - говорится в сообщении.
В Житомирской области 31-летний электромонтер по эксплуатации распределительных сетей попал под напряжение при осмотре воздушной линии.
А в Харьковской области под напряжение попал 40-летний мастер распределительных сетей.
"Врачи скорой констатировали его смерть", - добавили в Минэнерго.
Не первый случай
Недавно сообщалось, что в больнице умер энергетик, получивший ранения во время атаки на энергообъект в Запорожском районе 22 июня.
Кроме того, в Донецкой области, во время выполнения работ, под вражеский обстрел попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.