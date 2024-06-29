От секретариата ВРУ потребовали подписные листы за отставку Костина - нардеп

Неявку генпрокурора Андрея Костина в парламент, куда его вызвали из-за вероятно незаконного обогащения заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, депутаты считают проявлением пренебрежения, сообщает Деловая столица.

Так, по словам нардепа Алексея Гончаренко, он ждет от секретариата Верховной Рады подписных листов, которые нужны для сбора подписей за отставку Костина.

"Генпрокурора вызвала ВР, и конечно он должен появиться, и это нарушение (отказ отчитаться, — ред.) и закона, и любых норм и правил, и полное пренебрежение к парламенту, а значит и ко всем гражданам Украины, потому что парламент представляет не сам себя, а граждан Украины. Если он будет пренебрегать парламентом, то можно ставить вопрос и об отставке. Я потребовал соответствующие подписные листы в секретариате ВР, жду их" , — сказал он.

О том, что игнорирование вызовов в ВР может стать для увольнения генпрокурора, ранее также заявляли нардепы Ярослав Юрчишин и Николай Величкович.

Генпрокурора депутаты вызвали в ВР из-за расследования "Схем": журналисты разоблачили факты вероятного незаконного обогащения заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого. Андрей Костин в парламенте так и не явился.

НАБУ по мотивам расследований "Радио Свобода" открыло уголовное производство, а НАПК начало свою проверку имущества и состояния прокурора. В то же время, Вербицкий не освобожден и даже не отстранен от занимаемой должности на время осуществления следствия.