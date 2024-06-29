Кулеба в Хорватии рассказал, как должна выглядеть победа Украины

Победа Украины должна предусматривать не только восстановление границ или привлечение агрессора к ответственности, но и создание реальности, в которой новая агрессия станет невозможной, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба рассказал в субботу, 29 июня, во время выступления в рамках Дубровницкого форума в Хорватии, его цитирует пресс-служба МИД.

Кулеба сказал, что мир без справедливости приведет к новой войне.

"Поэтому цель – не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", – отметил министр.

В этом контексте Кулеба отметил ключевую роль Саммита мира. Он подчеркнул, что продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений для восстановления справедливого мира.

Глава МИД подчеркнул, что путь к справедливому и прочному миру является непростым, однако он не имеет альтернатив.

По его словам, мир должен стереть линии, начерченные другими, чтобы обеспечить уважение к принципам, которые позволяют всем жить и процветать.

"Есть вещи, которые нас всех объединяют и стирают эти различия. Это желание жить в мире и развиваться. Для Украины – это мир и восстановление, что, конечно, является предпосылкой развития", – подытожил министр.

Напомним, Украина настроена на проведение второго Саммита мира в стране Глобального Юга.

Кулеба дал понять, что Киев не стремится к прямым контактам с Россией, но ее участие во втором Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы.

Президент Швейцарии, которая организовала первый Саммит мира, считает, что участие РФ в мирном процессе остается ключевым вопросом.