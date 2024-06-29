Генштаб: Враг больше всего атакует на Покровском направлении

ВСУ жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику, сообщает Деловая столица.

В Генштабе обновили данные по российскому вторжению по состоянию на 13:00.

С начала суток больше всего враг атакует на Покровском направлении. Здесь произошло почти 30% от общей суммы в 47 боевых столкновениях по всей линии фронта. Наши защитники жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Российские террористы со своей территории продолжают избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар шестью КАБами по Волчанску, четырьмя — в район Веселого, а одну авиабомбу сбросил неподалеку от Липцев. На Харьковском направлении отбиты четыре атаки оккупантов в районе Волчанска. Две там же еще продолжаются.

На Купянском направлении продолжается бой у Стельмаховки. Также российские террористы бомбят районы Купянска, Стельмаховки и Петропавловки — на сумму применили восемь КАБов.

На Лиманском направлении с начала суток враг предпринял три попытки улучшить тактическое положение у Невского. Боевые действия продолжаются. В район Северска противник нанес авиаудару трем КАБам.

На Покровском направлении, как и в последнее время в целом, самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 13. Сейчас пять боеприкосновений продолжаются в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Прогресса.

В Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. У последней бой продолжается.

По остальным направлениям ситуация без особых изменений.